中日OBの荒木雅博氏（48）が来年1月1日付で球団本部長補佐に就任することが決まった。内野守備走塁コーチだった23年以来、3年ぶりの復帰となる。1、2軍の連係やファームの組織づくりなどチーム強化に注力する方針で、朝田憲祐球団本部長は「経験もあり、いろんな勉強もされていて適任だと思います」と説明した。荒木氏は熊本工から95年ドラフト1位で入団。侍ジャパンの井端監督との二遊間「アライバ」コンビとして07年の日本一