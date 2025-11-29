広島から戦力外となった中村健人外野手（28）が現役引退を表明し、テレビマンへの転身を目指して就活する意向を明かした。選手会ゴルフに参加後「トライアウトを受けて（獲得の）連絡がなく、考えを変えた。野球は終わり。人を笑わせるのが好きだし、エンタメも大好き。そういうところで仕事ができたら」と語った。21年ドラフト3位でトヨタ自動車から入団。出場79試合で打率・205、4本塁打、12打点の成績を残した。