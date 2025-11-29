中日・井上監督が名古屋市内で行われた球団納会に出席し、5年連続Bクラスからの逆襲を誓った。「最低ラインがAクラス。優勝…と言いたいところだが、選手一人一人の頑張りやフロント、裏方が一致団結しないと成し得ない」と呼びかけた。同席した大島宇一郎オーナーは「来年は球団創設90年にあたる。節目の年に巨人も阪神も優勝しました。我々も、ぜひ続きたい」と力を込めた。