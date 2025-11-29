人気グミ『コロロ』をイメージした香り付きハンドクリームが、粧美堂株式会社から2025年11月20日より発売されました。『コロロ』の“プチっと弾ける食感”を思わせる香りが特徴で、全4種類のフルーツの香りから選べます。シアバターやヒアルロン酸などの保湿成分が配合され、乾燥が気になる季節にぴったりのアイテム。気分に合わせて香りを変えながら、手肌をしっとりと潤し、ハンドケアを楽しめます♪