ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】休日明け28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日続伸し、休日前の26日と比べて289.30ドル高の4万7716.42ドルで取引を終えた。米利下げへの期待が継続し、買い注文が優勢だった。この日は午後1時までの短縮取引だったことから市場参加者が少なく、上値は限定的だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も5営業日続伸し、151.00ポイント高の2万3365.69だった