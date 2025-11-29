大分市佐賀関の大規模火災は発生から11日目のきのう、ようやく住宅がある半島部分が鎮火に至りました。報告「（きのう）午後1時半に鎮火が発表された半島エリアです。多くの建物が焼けて崩れてしまい、住宅地が一変しているのがわかります」大分市佐賀関で今月18日に発生した火災では182棟が焼け、1人が死亡しました。住宅地がある半島部分では消防がきのうまで2日間、赤外線で調査した結果、くすぶりが確認されず、午後1時30分に