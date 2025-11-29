きょう未明、宇都宮市で住宅など2棟を焼く火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。未明の住宅地で、燃え上がる炎。きょう午前0時すぎ、宇都宮市末広の住宅地で、「隣の建物から火が出ている」と110番通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の木造平屋建ての住宅と、その隣に建っていた空き家が焼けたということです。いずれも全焼とみられます。警察によりますと、火元の住宅からは性別