朝にいったん利回り低下も、その後上昇＝ＮＹ債券概況 NY市場朝にかけていったん利回りが低下。ベンチマークとなる１０年債は、感謝祭前水曜日の市場でもサポートとなった３．９９％前後を割り込んだところで一時的に動きが大きくなり、３．９５９６％まで低下もすぐに３．９８％台に戻し、その後は一転して利回り上昇（債券価格下落）。 米株式市場が堅調な動きを見せたことで、リスク警戒後退の流れから債券