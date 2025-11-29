【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）22:00 結果-0.2% 予想-0.1%前回0.3%（前月比) 結果2.3% 予想2.4%前回2.3%（前年比) 結果-0.5% 予想-0.5%前回0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.6% 予想2.4%前回2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 【カナダ】 実質GDP（2025年 第3四半期）22:30 結果2.6% 予想0.6%前回-1.8%（-1.6%から修