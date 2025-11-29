◇バスケットボール男子W杯アジア1次予選日本90ー64台湾（2025年11月28日ジーライオンアリーナ神戸）馬場とホーキンソンがそれぞれ14得点、富永は13得点を挙げた。富永は第1Qで鋭いドライブから相手のファウルを受けながらシュートを沈め、第2Qでは代名詞ともいえる3点シュートを2本成功。今季から参戦したBリーグ1部ではドリブル突破など意識的にプレーの幅を広げている背番号30は「最初のシュートが入ってリズムがつ