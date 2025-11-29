土曜の京都メインは2歳重賞「第12回京都2歳S」。23年シンエンペラー、24年エリキングと1番人気が連勝しており、近年は注目された素質馬がきっちり結果を出している。今年は新馬、芙蓉Sを連勝中のウイナーズナインの重賞初制覇に期待。いずれも芝2000メートルでの勝利に距離適性の高さを示している。初戦は2番手から、続く芙蓉Sは中団から差し切りV。ともにメンバー最速の上がり3Fをマークして、ゴール前できっちり捉え切る勝負