過去10年で傾向を探る。（20〜22年は阪神開催）☆人気1番人気は【4・2・1・3】と信頼できる。次点が3番人気で【3・2・2・3】。勝ち馬10頭は全て5番人気以内と、穴馬の大駆けはない。☆キャリア2戦【5・7・4・26】が頭一つ抜けている。1戦【3・1・4・19】も悪くない。3戦も2勝。4戦以上は0勝と苦しんでいる。☆前走場所京都【3・3・6・25】と東京【3・3・0・16】が双璧。阪神【2・2・0・13】と中京【1・1・1・4】もま