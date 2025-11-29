ビデオリサーチは28日、2025年の年間CM起用社数とCM露出のタレントランキング（関東地区）の速報値を発表した。CM起用社数では、女優の川口春奈（30）が25社でトップ。22年から4年連続1位となった。また、ドジャース・大谷翔平（31）の起用社数が前年の16社から21社にアップし3位にランクイン。CMが流れた秒数を測定したCM露出量も、前年の45位から5位に急上昇した。CM露出量の1位は女優の今田美桜（28）だった。