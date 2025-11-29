◇WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦同級2位・吉良大弥10回戦同級7位イバン・ガルシア・バルデラス（2025年12月31日大田区総合体育館）WBA世界ライトフライ級2位の吉良は同級7位ガルシアと挑戦者決定戦を行う。プロ4戦目で世界前哨戦に臨むアマ3冠のホープは「世界王者になってからがスタートという気持ち。まずはしっかり決めたい」と表情を引き締めた。次戦に勝てば田中恒成と並び、日本男子最速タイ記録となる