芝クッション値9.5＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.6％、4角13.7％ダートG前2.2％、4角2.1％※金曜午前8時30分。芝は向正面から直線にかけ内柵沿いを中心に傷みがある。先週は内外の差がなく、時計は標準〜速めで推移。ダートは乾燥していてパワーが必要。