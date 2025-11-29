巨人加入1年目で日米通算200勝を達成した田中将が初めて球団の納会に出席した。神奈川県内ではゴルフも満喫し「楽しかったです」と笑みを浮かべた。来季からは同じ88年生まれの前田が楽天入り。13年のオールスター第1戦（札幌ドーム）では互いに先発したが、公式戦では直接対決がなく「個人的にはやっぱり投げ合ってみたいですよね」と心待ちにした。