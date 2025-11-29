東京競馬場がある東京都府中市の日曜（30日）の予報は晴れで降水確率10％。週中から好天が続き、ジャパンCは良馬場開催が濃厚。今週が秋の東京開催最終週。芝は内ラチ沿いに傷みがあるが、内外の差は少ない。踏み固められている分、流れ次第では高速決着になる可能性もある。