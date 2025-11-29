◇バスケットボール男子W杯アジア1次予選日本90ー64台湾（2025年11月28日ジーライオンアリーナ神戸）B組で世界ランキング22位の日本は同67位の台湾を90―64で下した。24年パリ五輪以来の代表招集となった主将の渡辺雄太（31＝千葉J）が3点シュート2本成功を含むチームトップの20得点をマークし、白星発進に貢献した。台湾とは12月1日に敵地でも顔を合わせ、27位の中国と56位の韓国ともホームアンドアウェー方式で対戦する