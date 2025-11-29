過去10年で傾向を探る。☆年齢5歳【5・2・3・32】と4歳【4・4・4・37】が中心。重量の恩恵がある3歳【1・5・2・15】も悪くない。6歳以上は0勝。馬券絡みすらなく厳しい。☆ステップ天皇賞・秋が【6・3・4・30】で断然の王道ローテ。京都大賞典組が【3・1・0・19】で続く。海外からの転戦組は2着が最高で勝ち切れていない。☆前走着順1着【6・4・4・23】が優秀。2〜5着【3・5・3・51】も健闘している。6〜9着は1勝。1