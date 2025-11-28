「アミ パリス（AMI PARIS）」が、表参道にポップアップストア「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI」をオープンする。期間は11月28日から2026年10月末までの約1年間。【画像をもっと見る】ポップアップは、明治神宮前駅からほど近いローソンの隣のビルにオープン。1階と2階の2フロア構成で、売り場面積は約136平方メートルだ。店内は、「第二のパリジャンホーム」をテーマにデザイン。ベージュのライムペイントやラ