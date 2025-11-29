巨人・阿部監督が日本ハムからFA移籍が決まった松本剛を歓迎した。22年首位打者で古巣では人望も厚かった男の加入に「みんなにいい刺激になると思う。うちにとっては大事な中堅の年代。周りのことはいいから、とにかく自分のことを必死にやってくれればいい」とした。神奈川県大磯町での球団納会ゴルフではリチャードと同組。物凄い飛距離のドライバーに「規格外」と驚いていた。