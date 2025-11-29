◇栄光のバックホーム感動の製作秘話（4）脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）が28日、全国公開された。都内で行われた舞台あいさつには、ダブル主演の松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）が登壇。松谷は「一人でも多くの方に慎太郎さんのことを知っていただけるように、引き続き全力を尽くしたい」と意気込んだ。連載企画第