メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手（２９）が２８日、最後の球団公式行事に参加した。納会ゴルフでは、吉村執行役員ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当らと同組でラウンド。選手会組コンペはスコア９８（ネット７１・６）で準優勝となった岡本は「ゴルフ自体が２年ぶりくらいだった。プロ１１年目にして初めてここでスコア１００を切りました。楽しかったですね」と笑みを