ジャスティンパレスは金曜朝、坂路を軽快に駆け上がった。杉山晴師は「追い切り後も変わらず、落ち着いた雰囲気を保っています」と感触を口にする。過去10年で3勝を挙げる1番枠スタート。「データ的にもいいところですね。（天皇賞・春で）最内から勝っているし、前走ぐらいスタートを決めてスムーズに運べれば」と期待を寄せた。