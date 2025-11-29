凱旋門賞14着以来の3歳クロワデュノールは金曜、角馬場から坂路へ。ゆったり駆け上がった。斉藤崇師は「（追い切り後も）精神面は変わらず、いつも通り。特に問題はなさそう」と報告。木曜発表の調教後馬体重は3走前ダービー1着から10キロ増の514キロ。「夏を越して体は大きくなっているし、馬体重は気にしていない」と語った。