コスモキュランダは坂路で軽く汗を流した後、ゲートで駐立を確認。手綱を握った丹内は「雰囲気は良くなっている。ゲートも大丈夫だった」と好仕上がりに笑顔を見せた。近10年で1〜4枠が【9・6・6・53】。対する5〜8枠は【1・5・3・81】。圧倒的に内枠が有利なレースだけに2枠3番にも「いい枠に入ったと思う」と満足していた。