7歳ディープモンスターは23年天皇賞・春14着以来のG1挑戦。金曜朝は角馬場で体をほぐした。兼武助手は「前走後、放牧を挟んでいい意味で大きな変化はなく、順調に来ている」と状態に満足げ。前走の京都大賞典で重賞初Vを飾った。「内を突いていい脚。（4番枠は）言うことないし、リズム良く運んで展開が向けば」と思い描いた。