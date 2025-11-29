サンライズアースはダートのEコースで調整を行った。渡辺厩務員は「暑さに弱いので涼しくなり、状態は良くなった。肉体的にも精神的にも成長している」と自信の口ぶり。3枠5番については「内めの枠は絶対にいい。持久力を生かす形が理想で、特徴を分かっている（池添）謙一くんも思い切って乗ってくれるはず」と期待を込めた。