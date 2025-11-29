ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億円でサインした。７年契約の６年目となる来季こそ完全復活を目指し、池山新監督に恩返しすることを誓った。（金額は推定）今季は負傷での離脱もあり１０８試合で打率・２３１、１２本塁打に終わり「残念な結果だった」。ただ終盤に調子を上げ、特に９月は１３試合で打率・３２４、３本塁打ときっかけをつかんだ。自身を「