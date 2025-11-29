「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本９０−６４台湾」（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）Ｂ組で、世界ランキング２２位の日本は６７位の台湾に９０−６４で快勝した。パリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺雄太（３１）＝千葉Ｊ＝がチーム最多の２０得点を挙げる活躍。Ｂ組は日本、台湾のほか中国（２７位）、韓国（５６位）で、来年７月までホームアンドアウェー方式で戦い、上位３チームが突破。１２チ