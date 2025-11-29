ホウオウビスケッツは木曜追いだったため、金曜は引き運動のみ。松本助手は「前走（天皇賞・秋13着）は目イチの仕上げだったけど、触っても乗ってもダメージはなさそう。雰囲気はいい意味で変わらず来ている」と愛馬の様子を伝えた。3枠は直近6年で3勝。「この馬の持ち味を生かすことができれば」と好枠からの激走を誓う。