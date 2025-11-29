フィギュアスケート女子で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が28日、千葉県内の練習拠点で練習を公開した。ルッツ―トーループの連続3回転などを軽快に跳び、好調をアピール。約20社60人の報道陣が集まる注目度の高さで「凄く緊張したが、いつも通り練習できた」と笑顔で語った。10月のグランプリ（GP）シリーズ第1戦で初出場優勝を飾り、12月4日開幕のファイナル（名古屋）に進出。シニア1年目ながら来年2月のミラノ・コルテ