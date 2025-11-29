ダノンベルーガはこの日、Wコースで調整。気合をグッと内に秘め、軽快に駆けた。中間はしっかり乗り込み状態万全。堀師も「ウイークポイントの右トモをかばう仕草を見せているが、この馬としては問題のない程度です」と不安はない。21年オーソリティ、昨年シンエンペラーと7番枠は近4年で2着2回。好馬番から一発を狙う。