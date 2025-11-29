星稜高校の山下智茂名誉監督（８０）が阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝にエールを送り、将来的な首位打者獲得に期待を寄せた。同校から松井秀喜氏をはじめ、多くのプロ野球選手を輩出した山下氏は、星稜中から星稜高に進学した谷端の練習に打ち込む姿勢や勝負強い打撃に太鼓判を押した。◇◇谷端は“練習の虫”そのものだった。多くのプロ野球選手を輩出してきた山下氏にとっても特別な存在だった。