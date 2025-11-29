ロッテの高卒2年目右腕の木村が契約交渉に臨み、年俸600万円から3倍超、1400万円増の年俸2000万円でサイン（金額は推定）。「（金額を）3度見ぐらいしました」と満面の笑みだった。今季はプロ初登板初勝利、初ホールド、初セーブ、そして初完封など22試合で3勝2敗1セーブ、防御率3・31をマーク。来季は先発ローテーション入りを目指し「2桁勝てるように。大きな目標ではありますけど、絶対に達成できるようにしっかりやりたい