唯一の外国馬カランダガンは滞在する東京競馬場のダートコースを1周、キャンターでサッと流した。グラファール師は「馬はスムーズに動けていました。レースに向けて仕上がっています」と満足げ。8番枠についても「パーフェクト。バルザローナ騎手とも話をしますが、明日（29日）も今日と同じく軽めの調教をする予定」と語った。