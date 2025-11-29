木曜追いのセイウンハーデスはこの日、B（ダート）コースを軽く周回。橋口師は「凄くいい感じだった」と状態面を強調した上で「（発表された）体重は前走の出発前と同じぐらい。前走ぐらい（472キロ）での出走になると思う」とイメージする。9番枠について「内すぎると嫌だった。真ん中でいい枠だと思います」と笑みを浮かべた。