シュトルーヴェは中2週での出走だが、気合乗りは上々。この日は坂路でリズミカルかつ、素軽い走りを見せた。堀師は「追い切った後のカイ食い、健康状態が良く、脚元、歩様にも異常はない。追い切りのダメージはなく、疲れは見せていない。活気があるのは何より」と高評価。アルゼンチン共和国杯5着からの巻き返しを目指す。