◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第2日（2025年11月28日宮崎・宮崎CC＝6543ヤード、パー72）27位から出たツアー1勝の金沢志奈（30＝クレスコ）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算2アンダーで8位に浮上した。首位と4打差。13位から出た穴井詩（38＝GOLF5）が67で回り、6アンダーで単独首位に浮上した。風の中、金沢が堅実なプレーでスコアを伸ばした。序盤は耐えて2メートルを決めた9番から3連続バーディー。