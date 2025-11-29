２年目のロッテ・木村が２８日、１４００万増の２０００万円で更改。「（金額を）３度見くらいしました」と高い評価を喜んだ。（金額は推定）今季は当初はリリーフで、６月中旬から先発に転向。計２２試合に登板し３勝２敗、５ホールド、１セーブ、防御率３・３１の成績を残した。来季に向けて「２桁勝てるように、大きな目標ではありますけどそこは絶対に達成したい」と目標を掲げた。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 5. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 6. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 7. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 8. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 9. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
- 10. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 1. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 2. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 3. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 4. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 5. 同性婚認めないのは「合憲」判決
- 6. 子育て支援金 さらに3万円上乗せ
- 7. 駅トイレ クマが覗き込んでいた
- 8. 中学生切りつけ 小競り合いか
- 9. 離婚後の「法定養育費」1人月2万
- 10. 南京〜福岡 架空の全便欠航報道
- 1. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 3. 照明消します 道の駅で異例対策
- 4. 窒息死の遺体 局部もなくなった
- 5. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 6. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 7. 3人死傷事故 無免許運転だったか
- 8. 父に追い出され施設へ…今の関係
- 9. 令和の皇室で皇太子になりえる人
- 10. 「ビミョ。」の表現にツッコミ
- 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 2. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
- 3. トランプ氏 移民受け入れ停止へ
- 4. 台湾 中国出身者を除外する新法
- 5. 香港の大規模火災 128人死亡確認
- 6. ドラゴンフルーツ 中国で話題に
- 7. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
- 8. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 9. ウ大統領最側近の自宅を家宅捜索
- 10. 「ウ軍撤退すれば戦闘は終わる」
- 1. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
- 2. コンバース Amazonで最大79%オフ
- 3. プーマ買収検討? アシックス否定
- 4. NY序盤 ドル円は円高優勢で
- 5. リノベ物件内見 水回り見て絶句
- 6. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
- 7. 経団連会長 日中経済交流を訴え
- 8. それパワハラ 部下に言われたら?
- 9. AI未使用で査定下げる会社ヤバい
- 10. 年収が高い方が得 ローン控除
- 1. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
- 2. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 3. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 4. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
- 5. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 6. バスルームのドア ホテルで確認
- 7. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 8. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 9. Amazon ノートPCが最大26%OFFに
- 10. 走れるビジネスシューズがSALEに
- 11. 湯たんぽも電子の時代。マシュマロみたいにふわふわで8時間ぬくぬく
- 12. 再び開催！大阪ステーションシティ「世界のミャクミャク展」【大阪・関西万博】
- 13. 6台同時充電＋USB-C内蔵＋ケーブルまで生えてくるタップならほぼ無敵でしょ
- 14. Adobeソフトが半額に 11/28まで
- 15. Amazonで「エアライダー」が安い
- 16. ゆたんぽも 暖かグッズがSALEに
- 17. 「Macでも超快適に楽しめるゲーミングキーボードとマウスが出たぞ！」「使ってみようぜ」
- 18. チューナーレスは別腹！ 43インチ 4Kが2万5800円、安すぎて僕も買った
- 19. 4ポート＆最大145Wのカーチャージャー。一騎当千の怪物
- 20. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
- 1. ハヤテ223「一部契約不履行」か
- 2. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
- 3. オコエ瑠偉が異例の自由契約
- 4. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 5. 「まるで高校生対小学生」の試合
- 6. 巨人OBの佐藤洋さんが死去 63歳
- 7. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 8. オコエ消える 阿部監督と確執か
- 9. バスケ日本 90-64で大歓声
- 10. 佐々木主浩氏「野球したくない」
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
- 4. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 5. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
- 6. 某占い番組の「裏側」明かす
- 7. 池松&河合「最強カップル」の声
- 8. 王林「一番愛してる」大物俳優
- 9. 「日本にレアアース来なければ中国は精製できない」「“旧敵国条項”明らかなやりすぎ」立憲・原口議員がキレキレ 岡田氏質問への批判は「真摯に受け取る」
- 10. 辻に希空ドン引き…ネットは共感
- 1. ベッド離れている間に母亡くなる
- 2. ヌードモデルになり家族と縁切る
- 3. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
- 4. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 5. ワークマンの「新作ブーツ」紹介
- 6. 「冬の相棒」しまむらから続々
- 7. 彼氏が既婚 どん底に落ちる
- 8. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 9. キレイな服に似合うハズし方不要
- 10. コストコのマニア激推しスイーツ