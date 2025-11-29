２年目のロッテ・木村が２８日、１４００万増の２０００万円で更改。「（金額を）３度見くらいしました」と高い評価を喜んだ。（金額は推定）今季は当初はリリーフで、６月中旬から先発に転向。計２２試合に登板し３勝２敗、５ホールド、１セーブ、防御率３・３１の成績を残した。来季に向けて「２桁勝てるように、大きな目標ではありますけどそこは絶対に達成したい」と目標を掲げた。