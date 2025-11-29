◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第2日（2025年11月28日宮崎・宮崎CC＝6543ヤード、パー72）岩井千が4位に踏みとどまった。ボギーが先行したが11番からの4連続バーディーで一時トップに浮上。終盤失速したものの「一日耐えたと思う」と息をついた。3日目は2位の姉・明愛と同組で回る。2サムでのラウンドは前回大会3日目以来。岩井ツインズのオリジナルロゴ入りの新ウエアをお披露目する予定。首位と2打差の岩井千