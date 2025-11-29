ＤｅＮＡの林琢真内野手（２５）が２８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２００万増の２１００万円でサイン。昨オフに続き、今オフも「独りぼっち」トレを継続する意向を示し、来季の定位置奪取と１４３試合出場を誓った。（金額は推定）今季は９５試合に出場し打率・２４４。プロ初本塁打を含む２本塁打、２０打点、１１盗塁といずれもキャリアハイの数字を残した。「試合に出る中で失敗、成功を多くできた」