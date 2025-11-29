ヤクルトは２８日、新外国人として今季、米大リーグ、ブルワーズ傘下３Ａナッシュビルに所属したヘスス・リランソ投手（３０）＝右投げ右打ち、身長１８８センチ、体重１１２キロ＝の獲得を正式に発表した。年俸６０万ドル（約９４００万円）プラス出来高払いの１年契約で、背番号は６２。（金額は推定）ドミニカ共和国出身でメジャー経験はないが１５０キロを超える直球が武器のリリーバーだ。リランソは球団を通じて「チーム