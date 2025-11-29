【白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：36,300円 豪華版：38,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Hobby sakuraより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」。こちらは、イラストレーターのRosuuri氏が描いたオリジナルキャラクター「白いうさ