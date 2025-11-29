巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）を自由契約にすると発表した。来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、海外など他球団でプレーできるチャンスを設けるとの結論に達した。双方合意の上で１１月末に提出する保留者選手名簿から外すことになり、電撃退団が決まった。楽天から現役ドラフトで移籍３年目の今季は６１試合出場で打率２割４分６厘、０本塁打、５打点だった。吉村ＣＢＯは「まずは海外が一番、彼にと