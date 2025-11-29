阪神・平田勝男２軍監督（６６）が２８日、サンテレビ「熱血！タイガース党」の出演前に取材対応し、若虎に“映画鑑賞指令”を出した。この日は２年前に２８歳の若さで亡くなった横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が公開。横田さんの野球への向き合い方を学ぶとともに、野球以外にも目を向けてほしい考えだ。「若い選手たちに『必ず映画を見ろ』ってね。横田の野球に対する姿勢はずっと語り継がれていく