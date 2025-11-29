ＤｅＮＡは２８日、桑原将志外野手（３２）の海外フリーエージェント（ＦＡ）権行使に伴う退団を発表した。西武も同日に桑原の加入を発表。ハマの「ガッツマン」として愛された男はＤｅＮＡを通して、自らの言葉で西武への移籍を報告した。「応援歌にもありました『ガッツマン』。そのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、プロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております。ともに戦い抜いて