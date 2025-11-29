巨人・阿部監督が２８日、ＦＡ加入の松本剛について語った。納会ゴルフ後に取材に応じ、「みんな良い刺激になっていると思うから早くなじんで、とにかく自分のことを必死にやってくれれば」とエール。外野の競争激化には「若い選手にもチャンスはある。競争で（定位置を）つかみ取ってほしい」とチーム力の底上げを期待していた。