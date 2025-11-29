巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）を保留選手名簿に掲載せず、自由契約にすると発表した。球団はシーズン後にオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを続け、両者が合意の上で、海外リーグを含めた他球団でプレーするチャンスを与えるという異例の判断を下す形となった。巨人が異例の形で、オコエの自由契約を容認することを決めた。球団はオコエと来季以降について協議を続けた結果、「海外の野球リーグなど他球団