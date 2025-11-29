京都大賞典4着から参戦のアドマイヤテラは金曜、角馬場から坂路へ。4F62秒1〜1F14秒6をマークした。友道師は「前走はいかにも休み明けという感じで、一度使った上積みはある」と良化を伝える。新馬戦から一度も掲示板を外していない堅実派。「ヨーイドンの脚はないので、ペースは流れてくれた方がいい」と前崩れを願った。